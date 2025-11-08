Ex-companheiro de Cristiano Ronaldo 'menospreza' astro: 'Messi é melhor'

Companheiro de Cristiano Ronaldo na Juventus, o atacante Federico Chiesa deu sua opinião sobre quem é o melhor jogador da história. Atualmente no Liverpool, o italiano acredita que Lionel Messi foi superior, mas não escondeu a admiração pelo português e por ter dividido o campo com o astro.

— Eu joguei com ele (Cristiano Ronaldo) na Juventus. Jogar com ele foi incrível. Eles são os melhores jogadores da história. E, para ser completamente honesto, tenho que dizer que Messi é o melhor — afirmou Chiesa, em entrevista à "SkySports".

Chiesa e Cristiano Ronaldo jogaram juntos pela Juventus durante dez meses, entre outubro de 2020, quando o italiano chegou à Velha Senhora por empréstimo, e agosto de 2021, quando o astro português deixou o clube para retornar ao Manchester United.

Passagem de Cristiano Ronaldo pela Juventus

Cristiano Ronaldo em ação pela Juventus na Champions League (Foto: Marco Bertorello / AFP)

Após a passagem inesquecível e vitoriosa de CR7 pelo Real Madrid, o atacante acertou com a Juventus em 2018, onde ficou por três temporadas. Em 134 jogos, Cristiano marcou 101 gols, sendo o jogador que mais rápido alcançou a marca centenária pela equipe italiana. Individualmente, ele foi o Artilheiro da Série A na temporada 2020/21, com 29 gols, e eleito o melhor jogador em sua primeira temporada.

No âmbito de títulos coletivos, o português ajudou a Juve a conquistar cinco troféus, sendo dois Campeonatos Italianos, uma Copa da Itália e duas Supercopas da Itália. Embora a contratação de Cristiano Ronaldo tivesse como principal objetivo a conquistar a Champions, o título não veio.

