Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 16:47 • Madri (ESP)

Desconvocado da Seleção Brasileira após ser lesão muscular na coxa, o zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, passou por novos exames em Madri, neste domingo (8), que apontaram contusão por uso excessivo do músculo reto femoral. A previsão, segundo a imprensa espanhola, é que a recuperação dure entorno de 10 dias.

O jogador dos Merengues sentiu um desconforto durante o treino do Brasil na última quarta-feira (4) em Curitiba, antes da partida contra o Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Por conta do desfalque, o técnico Dorival Júnior escalou a dupla de zagueiros Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Marquinhos, do PSG.

No período fora dos campos, Militão deve perder dois jogos do Real Madrid neste início de temporada: o primeiro contra a Real Sociedad, em La Liga, e outro contra o Sttutgart, na estreia da Champions League 2024/25.

Vários jogadores dos Blancos estão na fila do departamento médico. O brasileiro foi o sétimo desfalque de Carlo Ancelotti em menos de um mês, se juntando a Tchouaméni, Mendy, Bellingham, Camavinga, Ceballos e por último Alaba, em recuperação de cirurgia da ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo desde dezembro do ano passado.

Militão pode voltar a jogar contra o Espanyol, no Santiago Bernabéu, no dia 21 de setembro, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. Porém, seu retorno depende de como será a progressão de sua recuperação.