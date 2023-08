JOGO MORNO

O segundo tempo desanimou. Enquanto o Milan optou por se proteger e garantir o resultado, o Bologna não conseguia agredir os visitantes no último terço. Foi só aos 59 minutos que Ferguson aproveitou uma bola mal tirada por Tomori na área e mandou com perigo por cima do gol. Depois disso, o Milan foi abaixando cada vez mais suas linhas e foi chamando o adversário para cima. Com isso, o Bologna foi gostando do jogo e obrigou Maignan a fazer boas defesas. Aos 64 minutos, depois de um belo pivô de Zirkzee, Aebischer invadiu a área e obrigou o goleiro do Milan a fazer uma defesa sensacional de ombro. Mas, foi só isso. O Bologna não conseguiu tirar o zero do seu marcador e saiu derrotado.