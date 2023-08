COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO?

Desde antes do confronto, o Arsenal era o grande favorito, e assim seguiu durante os 90 minutos. O primeiro tempo foi abaixo da expectativa, com apenas uma finalização na direção do gol para ambas as equipes. No caso dos Gunners, foi a chance mais perigosa da primeira etapa. Aos 29 minutos, Nketiah aproveitou a roubada de bola de Saka, invadiu a área e finalizou no canto direito do goleiro, mas foi parada pela trave.