REPETIR O FEITO

Após duas temporadas presente nos holofotes do cenário nacional e continental, o Milan não deseja voltar ao ostracismo dos anos anteriores. Em 2021-22, a campanha histórica com Ibrahimovic levou ao título da Serie A Tim; na temporada seguinte, uma grande jornada que parou na semifinal da Champions League. A estreia, em busca do objetivo, foi animadora: em visita ao Bologna, o time de Stefano Pioli venceu por 2 a 0, com gols do centroavante Olivier Giroud e do meia Christian Pulisic, contratado nesta janela de transferências. Os milaneses iniciam a rodada na quarta colocação e querem manter os 100% de aproveitamento diante do seu torcedor.