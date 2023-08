- Estou triste e decepcionado. Como futebolista e como pessoa, não me sinto representado pelo que passou hoje na Cidade do Futebol das Rosas. Me parece lamentável que sigam pressionando e colocando o foco em uma companheira. Vestir a camisa da Espanha é a maior coisa que vivi na minha carreira. Não sei se em algum momento voltarei a ser opção, mas tomei a decisão de não voltar à seleção até que as coisas mudem e esse tipo de ato não fique impune. Por um futebol mais justo, humano e decente - afirmou Iglesias em sua conta no X.