Milan vira de forma espetacular e conquista a Supercopa da Itália

Com o gol decisivo nos acréscimos, o Milan derrotou a rival Internazionale por 3 a 2, de virada, e conquistou o título da Supercopa da Itália nesta segunda-feira (6), em jogo disputado em Riade, na Arábia Saudita. Lautaro e Taremi abriram 2 a 0 para a Inter, mas Theo Hernández, Pulisic e Tammy Abraham marcaram os gols da virada. Com o resultado, o Milan chegou ao oitavo título da competição e quebrou uma série de três conquistas seguidas do rival.

continua após a publicidade

Como foi o jogo

O clássico de Milão foi franco no primeiro tempo, com os dois times se propondo ao ataque. Pelo lado do Milan, Pulisic era o mais acionado, em passes longos pelo flanco esquerdo; na Inter, as jogadas eram trabalhadas em passes rápidos, mas os chutes na direção do gol eram escassos. Ainda assim, a Inter foi para o vestiário em vantagem. Aos 46, Taremi recebeu de frente para o gol e rolou na direita para Lautaro Martínez, que cortou dois marcadores e chutou no canto esquerdo.

O gol no fim do primeiro tempo era um indicativo de que o Milan voltaria tentando fazer marcação no campo ofensivo, mas bastaram dois minutos para o que estava ruim se tornar pior: Taremi recebeu lançamento em profundidade e tocou no canto esquerdo na saída de Maignan, ampliando para 2 a 0.

continua após a publicidade

O Milan, porém, não se entregou. Aos 7, Theo Hernández bateu falta frontal e descontou. E a partir daí o que se viu foi um time que não abdicou de forçar o gol de empate, mesmo que isso significasse abrir espaços para os contragolpes da Inter. A pressão rendeu resultado. Aos 35, Pulisic recebeu quase na marca da cal, girou o corpo e empatou. E, aos 48, Tammy Abraham marcou o gol da virada — e do título.

O que vem pela frente

Após a decisão da Supercopa da Itália, as duas equipes voltam a concentrar as atenções no Campeonato Italiano. Terceira colocada na Série A, com 40 pontos, a Internazionale joga no domingo (12) diante do Venezia, fora de casa. No sábado (11), o agora campeão da Supercopa da Itália Milan recebe o Cagliari buscando recuperação, já que a equipe ocupa apenas a 8ª colocação, com 27. O Napoli lidera a Série A, com 44 pontos.

continua após a publicidade

Jogadores do Milan comemoram gol da virada na Supercopa da Itália (Foto: Fadel Senna / AFP)

➡️Acompanhe todas as notícias do Campeonato Italiano

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNAZIONALE 2 X 3 MILAN

SUPERCOPA DA ITÁLIA

🗓️ Data e horário: 6 de janeiro de 2025, 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Al-Awwal Park, em Riade, na Arábia Saudita

⚽ Gols: Lautaro (46'/1ºT); Taremi (2'/2ºT), Theo Hernández (7'/2ºT), Pulisic (35'/2ºT) e Tammy Abraham (48'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Mkhitaryan, Dumfries, Barella e Bastoni (INT); Tomori (MIL)

⚽ ESCALAÇÕES

INTERNAZIONALE (Técnico: Simone Inzaghi)

Sommer; Bisseck, De Vrij (Darmián) e Bastoni; Dumfries, Barella (Frattesi), Çalhanoglu (Asllani), Mkhitaryan (Zielinski) e Dimarco (Carlos Augusto); Mehdi Taremi e Lautaro Martínez.

MILAN (Técnico: Sérgio Conceição)

Maignan; Emerson Royal (Calabria), Tomori, Thiaw e Theo Hernández; Fofana, Musah (Tammy Abraham) e Reijnders (Ruben Ira Loftus-Cheek); Pulisic, Jiménez (Rafael Leão) e Morata.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Simone Sozza (ITA)

🚩 Assistentes: Ciro Carbone (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)

🖥️ VAR: Valerio Marini (ITA)