Manchester United divulga imagens de novo CT após reforma milionária

Obras do complexo de treinamento em Carrington custaram 50 milhões de euros

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 08/08/2025
13:16
  • Matéria
  • Mais Notícias

Manchester United divulgou oficialmente, nesta sexta-feira (8), a reforma de seu novo centro de treinamento em Carrington, reformado após obras que custaram 50 milhões de euros (R$ 316 milhões). O projeto foi anunciado em junho do último ano, e a reabertura acontece apenas uma semana do início da nova temporada da Premier League.

O local fica a 16km do estádio Old Trafford e foi inaugurado no ano 2000. A ideia principal da transformação foi ter um ambiente de alto desempenho, com inovação e excelência.

O projeto de reforma do complexo de treinamento, redesenhado com contribuições de jogadores e membros da comissão técnica, foi liderado pela renomada Foster + Partners, arquitetos responsáveis por obras icônicas como o Estádio de Wembley e o Estádio Lusail no Catar.

A obra foi financiada com parte do investimento de 300 milhões de libras (R$ 1,8 bilhão) feito no clube em 2024 pelo empresário e proprietário do Manchester United, Jim Ratcliffe. Além das renovações do CT, o dono dos Red Devils planeja construir um novo estádio, a ser considerado o 'Wembley do Norte', em substituição ao atual Old Trafford, num custo que chegaria a 3 bilhões de libras.

Confira imagens do novo CT do Manchester United

Manchester United divulga imagens da reforma do CT (Foto: Divulgação/Manchester United)
Manchester United divulga imagens da reforma do CT (Foto: Divulgação/Manchester United)
Manchester United divulga imagens da reforma do CT (Foto: Divulgação/Manchester United)
Manchester United divulga imagens da reforma do CT (Foto: Divulgação/Manchester United)
Manchester United divulga imagens da reforma do CT (Foto: Divulgação/Manchester United)

