Manchester United divulga imagens de novo CT após reforma milionária

O Manchester United divulgou oficialmente, nesta sexta-feira (8), a reforma de seu novo centro de treinamento em Carrington, reformado após obras que custaram 50 milhões de euros (R$ 316 milhões). O projeto foi anunciado em junho do último ano, e a reabertura acontece apenas uma semana do início da nova temporada da Premier League.
O local fica a 16km do estádio Old Trafford e foi inaugurado no ano 2000. A ideia principal da transformação foi ter um ambiente de alto desempenho, com inovação e excelência.
O projeto de reforma do complexo de treinamento, redesenhado com contribuições de jogadores e membros da comissão técnica, foi liderado pela renomada Foster + Partners, arquitetos responsáveis por obras icônicas como o Estádio de Wembley e o Estádio Lusail no Catar.
A obra foi financiada com parte do investimento de 300 milhões de libras (R$ 1,8 bilhão) feito no clube em 2024 pelo empresário e proprietário do Manchester United, Jim Ratcliffe. Além das renovações do CT, o dono dos Red Devils planeja construir um novo estádio, a ser considerado o 'Wembley do Norte', em substituição ao atual Old Trafford, num custo que chegaria a 3 bilhões de libras.
Confira imagens do novo CT do Manchester United
