Um dos clubes mais tradicionais da Europa e sete vezes campeão da Champions League, o Milan faz uma temporada abaixo do esperado e ficará de fora das competições internacionais na próxima temporada. A equipe, que foi campeã italiana há três anos, encerrará sua campanha na Serie A no meio da tabela. Antonio Cassano, ex-jogador dos rossoneri, criticou a gestão do clube, afirmando que os dirigentes são incompetentes.

O ex-jogador foi campeão do Campeonato Italiano com a equipe na temporada 2010/11 e criticou a campanha da equipe na temporada, disparando contra a diretoria do clube. O ex-atacante afirmou que transformaram a segunda maior potência da Europa, em uma equipe de meia tabela.

- Eles são incompetentes, precisam sair do caminho. O Milan não é brincadeira, é coisa séria. Eles transformaram o segundo time mais bem-sucedido da Europa em um time de meio de tabela - afirmou Antonio Cassano.

Temporada do Milan é aquém do esperado

Apesar de ter conquistado a Supercopa da Itália em janeiro, a temporada do Milan foi considerada um fracasso. A uma rodada do fim da Serie A, o clube ocupa a 9ª posição, 19 pontos atrás do líder, e sem chances de alcançar o G-6 - zona de classificação para as competições europeias.

Nas demais competições, o desempenho também ficou abaixo do esperado. Na Champions League, o Milan foi surpreendido e eliminado nas oitavas de final pelo Feyenoord. Já na Copa da Itália, havia esperança após a vitória sobre o arquirrival Inter de Milão, que briga pelo título nacional e europeu. No entanto, na final, o time não resistiu ao Bologna e ficou com o vice-campeonato.

Milan e Bologna na Copa da Itália (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)

Durante a temporada, dois técnicos comandaram a equipe: Paulo Fonseca e Sérgio Conceição. Nenhum dos dois conseguiu encontrar a fórmula para fazer o time render. O desempenho fraco gerou críticas ao banco de reservas, ao elenco e, principalmente, à diretoria.

A temporada sombria trouxe um dado ainda mais amargo: esta será a primeira vez desde 2015/16 que o Milan não se classificará a competições internacionais. Em 2019, no entanto, a equipe se classificou à Europa League, entretanto, o time perdeu a vaga por punições a violações ao Fair Play Financeiro.

