Nesta sexta-feira (11), o Milan deu um show e goleou a Udinese, jogando fora de casa, por 4 a 0. A partida foi válida pela 32ª rodada do Campeonato Italiano e o duelo aconteceu no estádio Bluenergy Stadium, em Udine, na Itália. Os gols do chocolate Rossoneri foram marcados por Rafael Leão, Pavlovic, Theo Hernández e Reijnders.

Com a vitória, o Milan, que faz uma campanha muito aquém do esperado, ganha um respiro e pode embalar na briga por uma vaga em competições europeias. O clube, mesmo com o resultado, permaneceu na 9ª colocação e ainda está longe de alcançar uma posição que garanta classificação para os torneios internacionais.

A pesar de a classificação parecer difícil, o clube pode usar o triunfo como combustível para a grande final da Copa da Itália. Entre o duelo de ida e a partida de volta, o clube enfrentou a Fiorentina em casa e empatou por 2 a 2, goleou a Udinese por 4 a 0 fora de casa e agora terá pela frente a Atalanta, seu maior desafio nesse período.

Rafael Leão foi um dos destaques na vitória do Milan na Serie A. (Foto: Fabrizio Carabelli/Sipa USA)

Embora esse seja um espaço curto de tempo, com poucos jogos, os resultados podem servir como impulso para a grande partida contra o rival. No jogo de ida, o confronto terminou empatado, com o Milan abrindo o placar com Tammy Abraham. Entretanto, Çalhanoglu empatou pouco tempo depois, e o duelo terminou assim.

Preparação do Inter de Milão para confronto contra o Milan

Se o Milan pode embalar com a vitória, a Inter de Milão embala com o futebol. A equipe é favorita no confronto, ocupa a primeira posição do campeonato e é o único clube italiano ainda vivo na Champions League. Em comparação com o rival, os Nerazzurri têm mais jogos a disputar, devido à competição internacional, mas vivem uma ótima fase.

O que ilustra isso é que, no recorte entre o jogo de ida e o duelo de volta, até esta sexta-feira (11), os clubes disputaram a mesma quantidade de jogos: dois para cada. Ambos venceram uma partida e empataram outra. A diferença entre os dois rivais é que, embora não tenha goleado em nenhum dos confrontos, a Inter de Milão garantiu uma importante vitória fora de casa pela Champions League.

Jogadores da Inter de Milão celebram gol marcado por Dumfries sobre a Atalanta, pela semifinal da Supercopa da Itália (Foto: Fadel Senna/AFP)

Além disso, fora do recorte entre as finais, os Nerazzurri estão invictos na temporada. O clube está há 11 jogos sem perder, com oito vitórias e três empates. Nessa sequência, garantiu a liderança da Serie A e a classificação tanto na Champions League quanto na Copa da Itália. A boa fase do time contrasta com a do rival Milan, que faz uma campanha fraca nesta temporada. Nos últimos 11 jogos, o Milan venceu quatro vezes, empatou três e perdeu quatro partidas.

O campeão da Copa da Itália será conhecido no dia 23 de abril, às 16h (horário de Brasília). A partida de ida terminou empatada em 1 a 1.