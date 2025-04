Real Madrid está de olho em jogador do Milan para substituir Kroos

Após a aposentadoria de Kroos, o meio de campo do Real Madrid ficou desestabilizado. Inicialmente, o clube optou por não buscar um substituto imediato para o alemão, mas a falta de reposição começa a pesar. Agora, os merengues miram Tijjani Reijnders, destaque do Milan, como possível nome para preencher a lacuna deixada pelo ídolo.

A falta de volante, apesar de ser um problema na temporada, foi parcialmente corrigido quando Dani Ceballos ganhou a posição. O espanhol fazia um bom trabalho, fazendo a torcida merengue esquecer da aposentadoria de Kroos. Entretanto, o jogador se lesionou e as deficiências do meio de campo dos Blancos voltaram a aparecer.

Pensando nisto, o jornal italiano "Tuttosport" afirmou que Tijani Reijnders é um nome que agrada Florentino Pérez. Segundo o jornal, o presidente procura um meio-campista com bom toque de bola, e o holandês aparece no topo da lista de objetivos do Real Madrid no mercado de transferência do meio de ano.

Tijani Reijnders durante a semifinal da Copa da Itália, no confronto entre Milan e Inter de Milão (Foto: Isabella Bonotto/AFP)

Reijnders vem sendo um dos poucos destaques do Milan, que faz temporada abaixo. O jogador se tornou o dono do meio de campo do clube italiano, sendo peça constante no time titular. A boa temporada do holandês também se reflete nos números: Reijnders é o artilheiro do time no campeonato italiano, com Pulisic, ambos com 9 gols. Em todas as competições, o meio-campista soma 13 gols e 4 assistências.

Segundo o jornal, o Milan pode fazer jogo duro para se desfazer do jogador. Reijnders renovou seu contrato recentemente com o clube italiano até 2030. Além disso, o Real Madrid pode enfrentar outro oponente na contratação do holandês: o Manchester City. O clube também monitora a situação do holândes e pode entrar na corrida pelo jogador.

O Real Madrid pode entrar em ação no mercado de transferência

O Real Madrid, que adotou uma postura conservadora nas últimas janelas de contratações, pode entrar na ativa e buscar reforços para o clube. Além de Reijnders, o time também está de olho em Dean Huijsen, espanhol que atua pelo Bournemouth. O zagueiro é um dos pilares defensivos do clube inglês, e pode sair por um alto valor.

Além disso, jornais britânicos dão quase como certo a transferência de Alexander-Arnold para o Real Madrid. O lateral inglês não foi procurado para uma renovação pelo Liverpool e também, não fez questão, assim, acedendo rumores sobre a sua saída. Os merengues acompanharam de perto a negociação e despontam como líder na corrida pelo astro.