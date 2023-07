- Obviamente é a pré-temporada, mas ficou muito, muito competitivo no final. Quando você joga contra um time da estatura do Barcelona, ​​você tem que estar nisso. Acho que os jogadores mostraram um grande nível hoje, fizemos muito coisas positivas, com a nossa intensidade nossa vontade e a qualidade que mostramos também, principalmente nos momentos de ataque, foi impressionante.