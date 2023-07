METADE EQUILIBRADA

O primeiro tempo foi muito agitado, com oportunidades de gol a favor das duas equipes. Aos sete minutos, o garoto marroquino Ezzalzouli tomou a bola na intermediária defensiva e arrancou em velocidade pela esquerda até sua área, quando cruzou para trás. Raphinha bateu para defesa de Ramsdale, mas no rebote, Lewandowski empurrou para o gol vazio. Cinco minutos depois, Ben White tentou achar o ataque no vazio, Christensen cortou mal e Saka, inteligente, tomou a frente da jogada, saiu cara a cara com Ter Stegen e só tirou para igualar.