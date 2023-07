- O relacionamento com os atletas brasileiros é bom, fica mais fácil para eles terem uma comissão brasileira. A comunicação, o entendimento, esse era um objetivo nosso de ter jogadores que estão adaptados, que conhecem a liga, para não ter problema e não atrapalhar o rendimento do time. Todos eles podem jogar juntos, apesar de serem atacantes, tem característica diferente, se completam. Sobre o futebol no Brasil, o fuso horário é uma diferença grande, mas sempre faço tudo para acompanhar. O Brasileirão está com algumas surpresas, o Botafogo está jogando muito bem, o que ninguém esperava, e consegue se manter na frente, mas está fazendo jogos de muita intensidade, muita velocidade, com um conjunto muito bom, uma entrega e tudo dando certo também. O que eu vejo nessa liga é muito erro de arbitragem, muito erro do VAR, que veio para ajudar e no final não está ajudando. Não estão tirando bom proveito da tecnologia para melhorar o futebol - concluiu.