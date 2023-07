A diferença entre as equipes pode ser classificada pela presença dentro de campo durante a pré-temporada. Este foi apenas o primeiro jogo do Barcelona, já que teve a partida contra a Juventus cancelada devido a uma gastroenterite viral em boa parte do elenco, enquanto o Arsenal disputou o quarto amistoso e tem estreia marcada para a próxima quarta-feira (2), contra o Mônaco, pela final da Copa Emirates, e em seguida contra o Manchester City, em outra decisão, pela Supercopa da Inglaterra.