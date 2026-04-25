Espanhóis repercutem lesão de Vitor Roque: 'Sérias preocupações'

O jornal espanhol "Diario AS" repercutiu, nesta sexta-feira (24), a nova lesão de Vitor Roque, sofrida na partida do Palmeiras contra o Jacuipense pela Copa do Brasil. O atacante de 21 anos torceu o tornozelo esquerdo logo aos 13 minutos de jogo após uma falta dura, precisou ser substituído e acionou novamente o alarme sobre sua participação na Copa do Mundo.

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A publicação destacou que a menos de 50 dias do torneio, a recaída no mesmo local que já vinha incomodando o jogador gera "sérias preocupações". O cenário, no entanto, é ainda mais cruel: com o prazo curto para recuperação e a necessidade de exames aprofundados, a chance de Vitor Roque estar em condições de defender o Brasil no Mundial é praticamente nula.

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O lance aconteceu na ala direita do ataque palmeirense. Vitor Roque recebeu uma entrada dura de Vicente Reis, levou apenas cartão amarelo e caiu no gramado pedindo substituição. A pancada atingiu exatamente o mesmo tornozelo esquerdo que já o havia afastado dos gramados por aproximadamente um mês.

Vitor Roque em ação pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O jogador vinha de um retorno recente, no último domingo (19), contra o Athletico Paranaense, quando atuou por apenas sete minutos. A partida contra o Jacuipense era sua primeira como titular desde a lesão, mas ele mal completou 15 minutos antes de sentir o problema novamente.

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Os jornais "Marca" e "Mundo Deportivo" também repercutiram o caso, salientando que o atacante, que passou por Barcelona e Real Betis, convive com dores no tornozelo esquerdo desde a reta final do Campeonato Paulista.

Vitor Roque fica longe da Copa do Mundo

A convocação final da Seleção Brasileira será anunciada por Ancelotti no dia 18 de maio, em menos de um mês. Vitor Roque não foi chamado na última Data Fifa, mas até então seu nome estava no radar do técnico italiano.

Com a lesão, porém, a janela de oportunidade se fechou. O atacante depende de exames nos próximos dias para saber a gravidade exata. O pior cenário, ainda de acordo com a imprensa espanhola, seria a necessidade de cirurgia – o que eliminaria qualquer vestígio de esperança.

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