Liverpool é pioneiro global em sustentabilidade alimentar no futebol

O Liverpool anunciou que se tornou o primeiro clube de futebol a receber um reconhecimento global em sustentabilidade alimentar. Trata-se da chancela 'Food Made Good', fornecida pela organização britânica The Sustainable Restaurant Association (SRA) e reconhecida internacionalmente.

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A certificação atesta as iniciativas em prol da sustentabilidade e da reciclagem na operação de alimentos e bebidas de todas as unidades do clube – tanto no estádio Anfield quanto no centro de treinamentos. A conquista integra a estratégia de sustentabilidade do clube, intitulada The Red Way, lançada em 2021.

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Entre as ações adotadas pelo clube estão a redistribuição de excedentes alimentares, que atualmente fornece 1.200 refeições por semana para comunidades locais. O Liverpool também eliminou plásticos descartáveis, como canudos e talheres, implementou copos e bandejas reutilizáveis e mantém programas de reciclagem voltados para os torcedores. O clube afirma que mais de um milhão de garrafas plásticas foram coletadas nas últimas temporadas. A meta do Liverpool é reciclar 100% do desperdício de alimentos até 2030.

Elenco do Liverpool em foto oficial (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Liverpool alinhado com objetivos da ONU

A estratégia The Red Way foi lançada em 2021 e inclui a publicação de relatórios anuais sobre o progresso do clube. No relatório divulgado na última quarta-feira (22), o Liverpool destacou que agora está alinhado a todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

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O marco foi alcançado por meio de um novo trabalho focado no ODS 14, "Vida abaixo da água", que reconhece a importância da saúde dos oceanos e sua conexão com o clima, a biodiversidade e o bem-estar global. O clube expandiu suas ações na área por meio da iniciativa 'Reds for Blue', em parceria com a AXA e a Tara Ocean Foundation. Segundo o Liverpool, o programa ajudou a aumentar a conscientização sobre a saúde e a sustentabilidade dos oceanos, engajando torcedores, funcionários e jovens por meio de conteúdo e experiências educacionais.

Mauro Silveira, diretor-executivo da Klivex, avaliou a importância de iniciativas como a do Liverpool para o futebol mundial.

– A conscientização e a inspiração pelo exemplo são alguns dos principais legados de qualquer ação dentro do futebol que vise despertar a consciência ambiental. Trata-se de uma indústria gigante, com enorme visibilidade e potencial para influenciar o comportamento de quem a acompanha. Sem dúvidas, os ganhos são enormes para todo o mundo e é fundamental o incentivo a esses projetos, seja no Brasil ou no exterior – afirmou.

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