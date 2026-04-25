Ex-Internacional vive boa fase e lidera artilharia em Portugal
André Clóvis lidera o Académico de Viseu na briga pelo acesso
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante André Clóvis, ex-Internacional, vive a melhor temporada da carreira em Portugal. Aos 28 anos, o centroavante do Académico de Viseu soma 22 gols em 30 jogos na Liga Portugal 2 e lidera a campanha que coloca o clube na vice-liderança, a quatro pontos do primeiro time fora da zona de acesso direto. Faltam seis rodadas para o fim do campeonato.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Espanhóis repercutem lesão de Vitor Roque: ‘Sérias preocupações’
Futebol Internacional25/04/2026
- Futebol Internacional
Chefe de arbitragem na Itália é investigado por fraude esportiva
Futebol Internacional25/04/2026
- Onde Assistir
Getafe x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações do jogo de La Liga
Onde Assistir25/04/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Na última sexta-feira (17), Clóvis voltou a ser decisivo ao abrir o caminho na vitória por 3 a 0 sobre o Feirense. O gol interrompeu um pequeno jejum e manteve a equipe na rota de retorno à primeira divisão, da qual está ausente há 37 anos.
Os números do brasileiro impressionam. Além dos 22 gols na liga, ele marcou outros três na Taça de Portugal, totalizando 25 gols na temporada. Com isso, isolou-se como o brasileiro com mais gols marcados nas duas divisões principais da Europa em 2025/26, superando nomes consagrados do futebol mundial.
Reconhecimento e foco no acesso
O desempenho de André Clóvis não passou despercebido. O Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES) o colocou entre os sete brasileiros mais decisivos do mundo na temporada. A própria Liga Portugal já concedeu ao atacante cinco prêmios de Melhor Avançado do Mês e outros cinco de Jogador do Mês. Em entrevista, o camisa 33 preferiu valorizar o sucesso coletivo e manter o foco no objetivo principal.
– Individualmente tem sido uma temporada muito especial, com certeza uma das melhores da minha carreira, mas nada disso teria o mesmo peso se o grupo não estivesse colhendo os frutos. Nosso grande objetivo é o acesso e o elenco está totalmente focado nisso – afirmou.
– Fico muito feliz por contribuir com gols e viver esse momento, mas o meu foco principal é o êxito coletivo. Estamos trabalhando com muita humildade e os pés no chão, encarando cada jogo como uma verdadeira final – completou.
Revelado nas categorias de base do Internacional, André Clóvis chegou a Portugal aos 19 anos após passagem pelo profissional do Guaratinguetá-SP. Passou por Portimonense, Leixões e Estoril Praia antes de desembarcar no Académico de Viseu, em 2022.
Em sua primeira temporada pelo clube, já fez história: tornou-se o maior artilheiro da Liga Portugal 2 no século XXI, com 28 gols em uma única edição. Agora, em 2026, caminha para superar os próprios recordes e, finalmente, coroar a trajetória com o acesso à elite do futebol português.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias