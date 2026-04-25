Ex-Internacional vive boa fase e lidera artilharia em Portugal

O atacante André Clóvis, ex-Internacional, vive a melhor temporada da carreira em Portugal. Aos 28 anos, o centroavante do Académico de Viseu soma 22 gols em 30 jogos na Liga Portugal 2 e lidera a campanha que coloca o clube na vice-liderança, a quatro pontos do primeiro time fora da zona de acesso direto. Faltam seis rodadas para o fim do campeonato.

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Na última sexta-feira (17), Clóvis voltou a ser decisivo ao abrir o caminho na vitória por 3 a 0 sobre o Feirense. O gol interrompeu um pequeno jejum e manteve a equipe na rota de retorno à primeira divisão, da qual está ausente há 37 anos.

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Os números do brasileiro impressionam. Além dos 22 gols na liga, ele marcou outros três na Taça de Portugal, totalizando 25 gols na temporada. Com isso, isolou-se como o brasileiro com mais gols marcados nas duas divisões principais da Europa em 2025/26, superando nomes consagrados do futebol mundial.

Reconhecimento e foco no acesso

O desempenho de André Clóvis não passou despercebido. O Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES) o colocou entre os sete brasileiros mais decisivos do mundo na temporada. A própria Liga Portugal já concedeu ao atacante cinco prêmios de Melhor Avançado do Mês e outros cinco de Jogador do Mês. Em entrevista, o camisa 33 preferiu valorizar o sucesso coletivo e manter o foco no objetivo principal.

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– Individualmente tem sido uma temporada muito especial, com certeza uma das melhores da minha carreira, mas nada disso teria o mesmo peso se o grupo não estivesse colhendo os frutos. Nosso grande objetivo é o acesso e o elenco está totalmente focado nisso – afirmou.

– Fico muito feliz por contribuir com gols e viver esse momento, mas o meu foco principal é o êxito coletivo. Estamos trabalhando com muita humildade e os pés no chão, encarando cada jogo como uma verdadeira final – completou.

André Clóvis em ação pelo Académico de Viseu (Foto: Reprodução/Instagram)

Revelado nas categorias de base do Internacional, André Clóvis chegou a Portugal aos 19 anos após passagem pelo profissional do Guaratinguetá-SP. Passou por Portimonense, Leixões e Estoril Praia antes de desembarcar no Académico de Viseu, em 2022.

Em sua primeira temporada pelo clube, já fez história: tornou-se o maior artilheiro da Liga Portugal 2 no século XXI, com 28 gols em uma única edição. Agora, em 2026, caminha para superar os próprios recordes e, finalmente, coroar a trajetória com o acesso à elite do futebol português.

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