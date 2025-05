Matheus Cunha se aproxima de acerto com gigante da Premier League

O atacante Matheus Cunha se aproxima do acerto com o Manchester United para a próxima temporada. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o brasileiro aceitou o projeto dos Diabos Vermelhos e aceitou as condições do clube de Old Trafford.

O Manchester United está próximo de finalizar um acordo com o Wolverhampton pela compra em definitivo de Matheus Cunha. O atleta é visto como um dos destaques da Premier League, além de ser um jogador versátil no setor ofensivo.

No início do ano, Matheus Cunha revelou o desejo de sair do Wolverhampton ao fim da temporada em busca de novos ares. O jogador afirmou ter recebido propostas para deixar os Lobos em janeiro, mas espera um futuro em outra equipe.

- Eu recebi muitas ofertas (na janela de inverno), mas eu não me sentiria bem se saísse. Algumas coisas você não pode controlar, mas eu não poderia deixar o clube no meio da temporada, numa situação complicada, na zona de rebaixamento. Agora estamos pertos de atingir o objetivo (permanecer na Premier League). Mas deixei claro que eu preciso dar o passo adiante. Quero brigar por títulos, por coisas importantes. Tenho potencial - disse o atleta, em março.

Embora tenha contrato até junho de 2029, Matheus Cunha é alvo de desejo do Manchester United e não deve permanecer na equipe de Vitor Pereira. O clube também está disposto a fazer negócio por valores que satisfaçam os dirigentes.

Veja os números de Matheus Cunha na temporada da Premier League

Grande destaque do Wolverhampton, Matheus Cunha vive sua melhor fase da carreira na Premier League. Em 31 partidas disputadas no Campeonato Inglês, o atacante marcou 15 gols e contribuiu com seis assistências.