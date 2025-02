Messi sofre falta ‘criminosa’ em jogo do Inter Miami e gera confusão; veja

O Inter Miami de Lionel Messi está em turnê na América do Sul durante a pré-temporada e a vitória, por 3 a 1, no amistoso com o Miguelito, do Panamá, no último domingo (2), chamou a atenção dos fãs. O camisa 10 sofreu uma entrada violenta no duelo, o que resultou em uma agressão, gerando tensão entre os jogadores de cada equipe.

Confira o vídeo:

Esta partida entre o Inter Miami e a equipe panamenha foi a terceira da turnê de Messi e companhia. Anteriormente, eles enfrentaram o América do México e o Universitario do Peru - venceram ambos os jogos nos pênaltis.

Próximo jogo do Inter Miami, de Messi

O próximo jogo do Inter Miami na turnê será contra o Olimpia, no dia 8 de outubro, em San Pedro Sula. A equipe da Flórida se prepara para temporada intensa, que inclui competições importantes como o Mundial de Clubes da FIFA, a Copa dos Campeões da Concacaf e a MLS. O ciclo de amistosos será encerrado contra o Orlando City, da MLS, em Tampa, no dia 14 de fevereiro.

