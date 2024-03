Messi revela plano para aposentadoria: ‘Sei quando estou mal’

Contrato de Messi com Inter Miami é válido até dezembro de 2025 (PETER PARKS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 15:35 • Miami (EUA)

Oito vezes melhor jogador do mundo, Lionel Messi está desfrutando do futebol estadunidense após 18 temporadas na Europa. Aos 36 anos, o argentino já começou a pensar no encerramento da carreira e os próximos passos.

Em entrevista ao podcast 'Big Time', o camisa 10 abriu o jogo ao falar sobre a aposentadoria estar cada vez mais próxima. Apesar disso, o atacante mostrou que ainda vai jogar por um tempo, até reconhecer a hora de parar.

- Eu sei que no momento em que eu sentir que não estou mais conseguindo atuar, que não estou mais me divertindo ou ajudando meus colegas, vou deixar isso. Sou muito autocrítico comigo mesmo, sei quando estou bem, sei quando estou mal, quando jogo bem e quando jogo mal. Quando sentir que é hora de dar esse passo, darei sem pensar na idade. Se me sentir bem, tentarei sempre continuar a competir porque é o que gosto e o que sei fazer - declarou.

Os admiradores de Lionel Messi vivem a expectativa de que o último ato da carreira seja realizado no Barcelona, em um retorno ao clube em que foi formado e conquistou os principais títulos individuais e coletivos. Espera-se, também, que o jogador, após encerrar as atividades dentro das quatro linhas, permaneça trabalhando no futebol e atue em alguma função dentro do clube.

- Ainda não pensei no que vou fazer quando me aposentar, hoje procuro aproveitar o dia a dia, os momentos, sem pensar no além. Ainda não tenho nada claro, espero continuar jogando por mais algum tempo, que é disso que gosto. Quando chegar a hora certamente encontrarei o caminho para o que me preenche, o que gosto e um novo papel.

Apesar do futuro estar em debate, Messi ainda tem contrato com o Inter Miami por mais um ano e meio, até dezembro de 2025. Na atual temporada, o argentino tem apenas cinco jogos, com cinco gols e duas assistências marcadas.

