!COM MUITA FESTA! O atacante Neymar foi apresentado neste sábado no Al-Hilal, com direito à festa e drones durante o evento, antes da bola rolar para o duelo contra o Al Fayha. Durante sua apresentação no gramado, o astro brasileiro mandou um recado para a torcida do Al-Hilal e afirmou estar pronto para escrever sua história no clube.