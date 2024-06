Messi fala sobre possibilidade de jogar Copa do Mundo de 2026

Messi fez Copa brilhante em 2022 (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 13:22 • Buenos Aires (ARG)

Atual campeão da Copa do Mundo, o argentino Lionel Messi deixou em aberto a possibilidade de disputar a competição novamente em 2026. Em entrevista ao noticiário "Infobae", o astro afirmou que ainda não tomou uma decisão definitiva sobre o assunto.

- Depende de como eu vou estar me sentindo, como chegarei fisicamente, e precisarei ser realista comigo mesmo. Ainda há bastante tempo... entre aspas, há "muito tempo e pouco tempo", porque passa muito rápido, mas ainda falta certo tempo para saber como estarei naquele momento. A idade é uma realidade que está aí, apesar de ser apenas um número - disse o jogador.

Além da idade, o craque apontou as diferenças do momento que vivia à época, quando atuava pelo PSG em competições de primeiro nível europeu, em relação à atualidade, já que joga pelo Inter Miami, dos EUA.

- As partidas que eu vou jogar daqui para a frente não são as mesmas de quando eu jogava na Europa, atuando a cada três dias, seja na Champions League ou na liga nacional, na França e na Espanha. Tudo vai depender de como eu vou me sentir fisicamente e em relação aos meus companheiros de seleção, e ver se eu ainda estou no nível de jogar ou não. Vamos ver - completou.

Em 2022, Messi foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo do Qatar, além de ter levado os prêmios da Bola de Ouro e do Fifa The Best. Na ocasião, espantou um fantasma de atuações oscilantes na competição, marcando sete gols - incluindo dois na final - e ajudando a Argentina a alcançar o tão sonhado tricampeonato.

Além do título, Lionel também alcançou o recorde de edições disputadas, com cinco, ao lado de outros sete jogadores, incluindo Cristiano Ronaldo. Porém, nenhum outro atleta jogou mais partidas do que o camisa 10, com 26.