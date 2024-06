Messi antes de partida pelo Inter Miami (Foto: CHRIS ARJOON / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 10:28 • Madri (ESP)

Lionel Messi e Real Madrid são nomes praticamente antagônicos na história do futebol. O argentino, construindo um legado histórico com o Barcelona, protagonizou capítulos inesquecíveis do esporte frente ao seu maior rival na Espanha.

Porém, em entrevista ao noticiário "Infobae", o astro revelado na Catalunha se rendeu ao clube da capital. Ao ser questionado sobre qual é a melhor equipe do mundo no momento, o jogador do Inter Miami escolheu o Real.

- O melhor time, temos que admitir, é o Real Madrid. Ganhou a Champions League, nos últimos anos vem chegando longe, também ganhou em 2022... se falarmos de resultados, o melhor é o Real Madrid - disse Leo.

Completando sua resposta, Lionel também citou o Manchester City de Pep Guardiola, com quem brilhou na conquista das Champions de 2009 e 2011, como o time mais qualificado do planeta em nível de jogo.

Em 47 jogos realizados frente ao Real Madrid, Messi venceu 20, empatou 11 e perdeu 16. No ciclo, marcou 26 gols e contribuiu com outras 14 assistências. Os confrontos aconteceram tanto vestindo a camisa do Barça quanto a do PSG, onde jogou entre 2021 e 2023.

Gol 500 de Messi em sua carreira aconteceu justamente contra o Real Madrid, em 2017, em pleno Santiago Bernabéu (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)