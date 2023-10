- Ainda que Messi já tenha sido registrado por dois clubes no último ano (Paris Saint-Germain e Inter Miami), sob a ótica do Regulamento de Transferências da Fifa seria possível o atleta ser negociado e atuar por uma terceira equipe. Ainda que via de regra a Fifa autorize que um atleta seja registrado por até três equipes durante uma temporada, sendo elegível, porém, a jogar partidas oficiais por apenas dois desses times, esse caso se enquadraria na exceção do Regulamento, quando o atleta se transfere entre clubes de associações que possuem temporadas que se sobrepõe, por exemplo, como é o caso da Federação Espanhola e Saudita. As duas começam no início do segundo semestre, ao passo que a Federação Norte-Americana inicia sua temporada no início do ano. Neste caso o atleta estaria autorizado a atuar por uma terceira equipe.