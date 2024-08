Mesmo com um a mais, time de Mourinho decepciona e é eliminado da Champions League

José Mourinho sofreu a sua primeira grande decepção no comando do Fenerbahçe, da Turquia (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 17:15 • Istambul (Turquia)

José Mourinho sofreu sua primeira grande decepção no comando do Fenerbahçe (Turquia). A equipe ficou no empate por 1 a 1 com o Lille (França) e foi eliminada, em casa, na terceira fase preliminar da Uefa Champions League.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A queda precoce na competição continental, no entanto, não foi uma surpresa completa. Isso porque o time do técnico português sofreu para reverter o placar do jogo de ida, derrota por 2 a 1 na França. Prova disso é que o gol que abriu o placar - e levou o jogo para a prorrogação - foi marcado apenas aos 46 do segundo tempo, com Diakité (contra).

No tempo extra, o Lille ainda teve o zagueiro Aissa Mandi expulso aos 4 minutos do segundo tempo. Mesmo com um a mais, o time turco não apenas foi incapaz de marcar o segundo gol, que garantiria sua classificação para a fase seguinte da Champions League, como acabou sofrendo o empate nos últimos minutos do jogo, aos 13 do segundo tempo, de Jonathan David.

Vale destacar que, apesar da decepção, o Fenerbahçe não está totalmente fora das competições europeias. Isso porque a equipe ficou com uma vaga no playoff da UEFA Europa League como "prêmio de consolação". Essa é a última fase mata-mata antes da definição dos times que disputarão a fase de classificação do torneio continental.