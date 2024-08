Time de Mourinho toma gol nos acréscimos e se complica na ‘pré-Champions League’

José Mourinho terá trabalho para levar o Fenerbahça à fase de liga da Champions League (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 20:58 • Lille (FRA)

O Fenerbahçe (Turquia), do técnico José Mourinho, perdeu para o Lille (França) por 2 a 1 no jogo de ida da terceira fase preliminar da Uefa Champions League. A partida foi realizada na França, no Hainaut Stadium, na França.

Os gols do time da casa foram marcados por Jayden Oosterwolde (contra, aos 12 minutos de jogo) e Edon Zhegrova (aos 46 do segundo tempo). Irfan Kahveci diminuiu para o clube turco (aos 34 do segundo tempo).

O jogo de volta entre as equipes marcado para a terça-feira (13), às 14h (hora de Brasília), no estádio Şükrü Saraçoğlu, casa do Fenerbahçe. Para avançar à quarta fase preliminar da Champions League, o time de Mourinho terá que vencer a partida por, pelo menos, dois gols de diferença.

RESULTADOS DA TERCEIRA FASE PRELIMINAR DA CHAMPIONS LEAGUE' (JOGOS DE IDA)

Terça-feira (6/8):

Qarabag (Azerbaijão) 1x2 Ludogorets (Bulgária)

Malmo (Suécia) 2x2 PAOK (Grécia)

Midtjylland (Dinamarca) 2x0 Ferencvaros (Hungria)

Dínamo de Kiev (Ucrânia) 1x1 Rangers (Escócia)

Sparta Praga (República Tcheca) 1x1 FCSB (Romênia)

Lile (França) 2x1 Fenerbahçe (Turquia)

Red Bull Salzburg (Áustria) 2x1 Twente (Holanda)

Quarta-feira (7/8):

Slavia Praga (República Tcheca) x Royale Union Saint-Gilloise (Bélgica) - 14h (Hora de Brasília)

Slovan Bratislava (Eslováquia) x APOEL (Chipre) - 15h30 (Hora de Brasília)