Mercado da Bola: Juventus anuncia contratação de atacante da seleção da França

A Juventus anunciou um reforço para o setor de ataque na temporada 2024-25. Após passagem com pouco brilho pelo PSG, o atacante Randal Kolo Muani reforça o ataque da Vecchia Signora por empréstimo até o final da temporada, sem opção de compra.

Atacante da França reforça a Juventus

O empréstimo era visto como a melhor opção para ambos os lados: Kolo Muani chegou ao PSG no verão europeu de 2023, por 95 milhões de euros, a terceira aquisição mais cara da história do clube francês, atrás apenas de Kylian Mbappé e Neymar. Porém, os 11 gols e sete assistências em 54 jogos disputados afirmam a ideia de que o atleta não valeu o pesado investimento.

Kolo Muani, atacante do PSG cedido à Juventus por empréstimo (Foto: Reprodução/Instagram)

Em nota oficial, a Juventus divulgou detalhes sobre o acordo pelo jogador. Os italianos pagaram uma taxa próxima aos 3,6 milhões de euros, além de outros 2 milhões em caso de cumprimento de metas pelo atacante francês. O reforço se torna uma opção para Thiago Motta na posição de centroavante, afinal, o futuro de Vlahovic, titular, é incerto, e Milik, reserva, lida com uma lesão na panturrilha e ainda não estreou na temporada 2024-25.

Para finalizar o negócio, o PSG buscou a liberação de uma das peças do elenco. Para isso, o lateral espanhol Juan Bernat, cedido ao Villarreal por empréstimo, teve contrato rescindido. Atacante da seleção francesa, Kolo Muani ficou conhecido pelo gol perdido no mano a mano diante de Dibu Martínez, da Argentina, na final da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

