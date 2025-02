Ex-atacante do Corinthians, Romarinho deixou o Neom SC, da segunda divisão da Arábia Saudita, e foi anunciado por um novo clube. Livre após a rescisão, o jogador assinou com o Al-Rayyan, time do Catar comandado por Artur Jorge, ex-Botafogo.

Na nova equipe, Romarinho encontrará outro velho conhecido da torcida alvinegra: Róger Guedes. O atacante, que soma 38 gols e sete assistências em 50 partidas nas últimas duas temporadas, é um dos principais nomes do elenco.

Ídolo no Corinthians, Romarinho acumula gols no Oriente Médio

Campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes pelo Timão, Romarinho rumou ao futebol do Catar em 2014, quando acertou transferência do Corinthians para o El Jaish. Na equipe, viveu três temporadas goleadoras antes de um curto período pelo Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. Em 2018-19, assinou com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e é um dos grandes ídolos da história dos Tigres: foram seis temporadas de gols, títulos e identificação com a torcida.

Romarinho, ídolo do Corinthians, em ação pelo Al-Ittihad (Foto: Divulgação)

Após apenas oito jogos pelo Neom SC, da segunda divisão do futebol saudita, o brasileiro encerrou sua passagem e acertou a saída para o Al-Rayyan. No clube, ele voltará a disputar a Liga dos Campeões da Ásia, já que a equipe ocupa a sexta posição, dentro da zona de classificação ao mata-mata.

Além de Roger Guedes, Romarinho terá outros compatriotas no elenco. Paulo Victor, experiente goleiro ex-Flamengo, Thiago Mendes, volante ex-São Paulo, Gabriel Pereira, atacante revelado pelo Corinthians, e o jovem zagueiro João Silva.

