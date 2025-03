Holanda x Espanha: onde assistir, horário e prováveis escalações

Holanda e Espanha se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 16h45 (horário de Brasília) no Stadion Feijenoord, em Roterdã, na Holanda. O confronto é válido pelo jogo de ida das quartas da UEFA Nations League. O duelo terá transmissão ao vivo do Sportv 2 (canal fechado). ➡️Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira as informações do jogo entre Holanda e Espanha

✅ FICHA TÉCNICA

HOLANDA X ESPANHA

QUARTAS - JOGO DE IDA - UEFA NATIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de março de 2025, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Stadion Feijenoord, em Roterdã, na Holanda;

📺 Onde assistir: Sportv 2 (canal fechado).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Holanda : Bart Verbruggen; Jeremie Frimpong, Matthijs de Ligt, Virgil Van Dijk e Jurrien Timber; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong e Tijjani Reijnders; Xavi Simons, Brian Brobbey e Cody Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.

continua após a publicidade

Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Robin Le Normand e Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Martín Zubimendi e Pedri González; Lamine Yamal, Álvaro Morata e Nico Williams. Técnico: Luis De la Fuente.