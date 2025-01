Nottingham Forest e Liverpool ficaram no empate por 1 a 1 na terça-feira (14), pela 21ª rodada da Premier League. Chris Wood abriu o placar para os donos da casa, mas Diogo Jota, saindo do banco de reservas, igualou o placar para os visitantes. No entanto, o maior destaque da partida foi brasileiro: Murillo, camisa 5 dos Garibaldis.

Na partida, Murillo foi responsável por segurar o melhor ataque da Premier League, além do grande destaque individual da competição até aqui: Mohamed Salah. Na ocasião, o brasileiro somou 15 rebatidas, duas interceptações e três desarmes. Além disso, ele venceu quatro dos cinco duelos disputados pelo chão.

Após o empate, o jornal inglês "The Guardian" elogiou a partida do brasileiro no confronto entre os líderes da liga nacional. As características ofensivas de jogo do brasileiro foram destacadas como únicas no futebol mundial:

Murillo certamente não tem falta de confiança e gosta de jogar na frente. No primeiro tempo, ele pegou uma bola solta bem no meio-campo do Liverpool e decidiu, como nenhum outro zagueiro faria, que a única opção era avançar e mirar a cerca de 40 metros. Ele possui um ótimo pé esquerdo e seu compatriota Alisson expressou alguma preocupação quando ela passou assobiando por seu poste em finalização.

Nottingham Forest 1x1 Liverpool

Aos sete minutos, Chris Wood recebeu de Elanga em velocidade e bateu de primeira, na área, para superar Alisson e abrir o placar para o Forest. O Liverpool, por sua vez, controlou a posse de bola e as ações antes do intervalo, mas não conseguiu o empate.

A solução, no entanto, veio do banco de reservas: Diogo Jota entrou em campo no intervalo e marcou logo no primeiro toque na bola, desviando de cabeça cobrança de escanteio de Tsimikas, aos 21 minutos. Pouco depois, o português quase virou a partida, mas parou no goleiro Sels.

Com o resultado, o Forest chega a 41 pontos e assume provisoriamente o segundo lugar, enquanto os Reds têm 47 pontos e seguem na liderança da Premier League.

