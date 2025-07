Meia Leoni troca de clube e jogará a Liga Croata

Após uma temporada brilhante pelo HNK Cibalia, o meia Leoni, que passou pelas bases de Botafogo e Sport, atraiu as atenções de alguns dos principais clubes croatas. Na última semana, o jogador foi anunciado pelo HNK Vukovar, equipe que disputará a próxima edição da Primeira Liga Croata.

- Realizei uma temporada consistente e agora veio a recompensa. Desde quando jogava no Brasil, venho me empenhando com o foco de atuar numa boa liga europeia. Dei um passo importante na minha carreira e a partir de agora as metas serão mais ambiciosas - disse.

O Vukovar estreará na próxima Liga Croata no dia 2de agosto, quando visitará o Lokomotiv Zagreb. Empolgado com a qualidade de sua nova equipe, Leoni acredita que o Vukovar poderá brigar por grandes objetivos.

- Queremos fazer uma temporada de bom nível. Nosso grupo é mesclado com atletas jovens, como eu e outros mais experientes. Creio que essa mistura poderá dar ótimos resultados - encerrou.

🔢 Números de Leoni pelo HNK Cibalia

⚽ 21 jogos

✅ 9 vitórias

🟰 4 empates

❌ 8 derrotas

🥅 5 gols