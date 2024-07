Meia da Seleção, Andreas Pereira entra na mira de gigante da Premier League

Andreas Pereira pode deixar o Fulham e se transferir para o Chelsea na próxima temporada (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Copiar Link

Escrito por João Brandão • Publicada em 18/07/2024 - 17:47 • Rio de Janeiro (RJ)

Destaque da Seleção Brasileira, Andreas Pereira entrou no radar do Chelsea na janela de transferências do verão europeu. A informação foi dada pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os Blues podem se desfazer do meia Connor Gallagher, que atrai o interesse de outros clubes europeus no mercado. Os londrinos planejam fazer um negócio na casa dos 50 milhões de libras (R$ 361 milhões) com o inglês e pretendem investir entre 30 a 35 milhões de libras (R$ 216 a 252 milhões) no atleta do Fulham.

O Chelsea abriu conversas com o empresário Kia Joorabchian para entende a situação de Andreas Pereira, que é visto com bons olhos pelo técnico Enzo Maresca. No entanto, os Blues ainda não oficializaram uma proposta ao rival da Premier League, uma vez que aguarda pela definição da situação de Gallagher.

Quando chegou ao Fulham, o meia brasileiro fez um acordo verbal para buscar novos ares caso conseguisse fazer duas temporadas de destaque. Nesse momento, o atleta também tem interesse do Mônaco, da França, e busca uma saída do clube atual.