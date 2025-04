Web aponta futuro de Ancelotti após derrota na final da Copa do Rei

O Real Madrid perdeu o título da Copa do Rei neste sábado (26). O revés aconteceu contra o Barcelona por 3 a 2, no Estádio de La Cartuja, em Sevilla. Após o resultado, alguns internautas apontaram um possível novo destino para o técnico argentino. Trata-se da Seleção Brasileira.

Com o resultado, o time da capital espanhola corre o risco de terminar a temporada de 2025 sem conquistar um título. O cenário contribui para uma grande pressão em cima de Carlo Ancelotti. Assim, alguns brasileiros aproveitaram o momento para especular sobre a chegada do italiano no comando técnico do Brasil.

Vale destacar, que o desejo da CBF por Ancelotti é antigo. Antes mesmo de dar uma chance para Dorival Júnior, a entidade já estudava trazê-lo. Com o fracasso do treinador brasileiro, os rumores de uma chegada do italiano aumentaram, mas existia uma barreira: o Real Madrid.

Acontece, que após a derrota na final da Copa do Rei para o Barcelona, a permanência do treinador no time merengue ficou incerta. Pressionado, é possível que Ancelotti seja demitido nos próximos dias, e assim, o caminho para a Seleção Brasileira ficaria aberto. Veja a repercussão do caso abaixo:

Seleção Brasileira

A CBF demitiu o técnico Dorival Júnior no último mês março após uma derrota categorica para a Argentina, por 4 a 1, no Estádio Monumental, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Desde então, o comando técnico da Seleção Brasileira permanece sem dono.

Um dos nomes cotados para substituir o antido treinador é o de Carlo Ancelotti. Além dele, outro nome forte nos bastidores é o de Jorge Jesus. O ex-Flamengo atualmente é comandante do Al-Hilal, da Arábia Saudita.