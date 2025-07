Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, o Roberto Firmino rescindiu com o Al-Ahli, da Arábia Saudita, e acertou com o Al-Sadd, do Catar. Aos 33 anos, o ex-jogador do Liverpool e da Seleção Brasileira seguirá no futebol do Oriente Médio, mas agora defendendo uma das principais equipes do Catar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A mudança encerra qualquer possibilidade de retorno ao Brasil neste momento. Firmino chegou a ser especulado em clubes como Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Corinthians. Na Europa, o nome do jogador também foi ligado ao Real Madrid, que estaria à procura de um centroavante experiente e acessível financeiramente. Nenhuma das sondagens, no entanto, avançou.

continua após a publicidade

➡️Manchester United estaria monitorando John, do Botafogo, segundo imprensa britânica

➡️Real Madrid terá orçamento bilionário para a próxima temporada

Saída discreta do futebol saudita

Contratado em 2023, Firmino disputou duas temporadas pelo Al-Ahli. No período, foram 65 partidas, com 21 gols e 18 assistências. Ele foi peça importante na conquista da Champions da Ásia, mas perdeu espaço no início de 2025 e vinha sendo pouco utilizado. O clube saudita também está em fase de reformulação e busca novos nomes para o setor ofensivo, como Lionel Messi, cujo contrato com o Inter Miami se encerra em dezembro.

continua após a publicidade

➡️AO VIVO: Acompanhe o domingo (13) do mercado da bola internacional

Roberto Firmino comemora gol pelo Al-Ahli na Champions Asiática (Foto: Divulgação)

Ainda de acordo com fontes do Oriente Médio, como o jornalista Raban Alsafena, Firmino já acertou os termos com o Al-Sadd e o anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias. O brasileiro somou 12 gols e 10 assistências na temporada mais recente, números que chamaram atenção no Catar.

Veja quanto era salário de Roberto Firmino na Arábia Saudita

De acordo com o site Capology, o atacante recebe um salário bruto anual de 19 milhões de euros no Al-Ahli - o equivalente a cerca de R$ 119,2 milhões na cotação atual. Isso representa aproximadamente:

R$ 9,9 milhões por mês

R$ 329 mil por dia

Mais de R$ 13,7 mil por hora!

Para efeito de comparação, esse valor está três vezes acima da faixa salarial de qualquer atleta que atue no futebol brasileiro atualmente.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.