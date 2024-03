Presidente da La Liga afirma contratação de Mbappé ao Real Madrid e manda recado para o jogador

Mbappé tem contrato com PSG até junho deste ano (Divulgação/PSG)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 17:19 • Madrid (ESP)

Javier Tebas, atual presidente da La Liga, concedeu entrevista para o canal de televisão espanhol Bloomberg e falou sobre a provável contratação de Mbappé ao Real Madrid. O mandatário da competição afirma que o lugar ideal para o francês é a Espanha.

Kylian Mbappé, de 25 anos, tem contrato com o PSG até junho deste ano, e desde janeiro deixou a diretoria e os jogadores comunicados de que não vai renovar o vínculo, reforçando o desejo de atuar por outro clube. Com interesse mútuo, jogador e clube merengue devem fechar acordo na próxima janela de transferência, no final da temporada 2023/24.

➡️Jogadores do Real Madrid fazem pedido a Vini Jr após polêmicas em campo

- O Real Madrid tem muito Fair Play para contratar Mbappé e outro jogador. Não foi o valor que combinaram com Mbappé, porque estou convencido de que já fecharam, os jornalistas que cobrem o Madrid já dão como certo. A Premier League, que é o outro mercado que ele poderia ir, está em um momento, e estará por um tempo, se organizando com o Fair Play Financeiro, vimos no mercado de transferência de janeiro - disse, em relação à questão econômica.

- Mbappé tem que estar na Espanha e o único lugar onde pode estar na Espanha é o Real Madrid. O Real Madrid tem Fair Play suficiente para contratar Mbappé - declarou.

Na atual temporada, o atacante francês já soma 38 gols e oito assistências em 37 partidas pelo Paris Saint-Germain.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

FUT INTERNACIONAL