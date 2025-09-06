Meia do Barcelona marca gol de pênalti mais bonito ’em anos’; veja
Jogador defende a Suécia Sub-21 na Data Fifa
Meia do Barcelona, Roony Bardghji marcou um golaço de pênalti de cavadinha no duelo entre Suécia e Armênia, pelas Eliminatórias da Euro Sub-21. Segundo o "As", a cobrança foi considerada a melhor em muitos anos.
- Barça, que contratação! Roony Bardghji marca o melhor pênalti do ano… e de muitos anos. Não é apenas uma cavadinha, mas, para muitos, é o tipo de cavadinha mais difícil de marcar - disse o "As" sobre o meia do Barcelona.
Com a contribuição do meia do Barcelona, a Sueca conquistou uma larga vitória e lidera o Grupo E em busca de uma vaga na Eurocopa Sub-21. Na terça-feira (9), a equipe nórdica visita Montenegro, às 15h (de Brasília).
Contratado pelo Barcelona na última janela de transferências, Bardghji ainda não estreou oficialmente, pois não estava inscrito na La Liga. No entanto, o clube catalão resolveu as pendências burocráticas, e o sueco estará disponível para o duelo contra o Valencia após a Data Fifa.
