Jornal espanhol vê Endrick em desvantagem no Real Madrid

Atacante do Real Madrid, Endrick está em desvantagem na luta por um espaço na equipe por conta da recuperação de sua lesão, segundo o "As". O ex-jogador do Palmeiras não entra em campo desde maio, mas deve retornar aos gramados antes da parada da Data Fifa de outubro.

- Endrick precisa dar um passo à frente se quiser ter um papel relevante no Real Madrid de Xabi Alonso. Ele sabe que arranca em clara desvantagem em relação aos outros atacantes por sua situação. Leva meses de baixa por causa de uma lesão no tendão da coxa direita.

Endrick está próximo de voltar a treinar com o elenco do Real Madrid, mas sem condições de entrar em uma partida oficial nos próximos dias. A comissão técnica já praticamente descartou a presença do brasileiro no duelo contra a Real Sociedad, no dia 13 de setembro.

O retorno de Endrick ao Real Madrid faz parte de um plano desenhado pelo departamento médico e preparadores físicos do clube. O corpo técnico espera que o centroavante se recupere e esteja em alto nível, e o atacante se comprometeu nas férias a se tratar visando o regresso.

O diário trata a temporada como chave para o desenvolvimento profissional de Endrick devido ao risco de ter poucos minutos no Real Madrid. Nos três primeiros jogos da La Liga, Gonzalo García, que é o principal adversário do brasileiro, somou apenas 29 minutos. Nesse sentido, o ex-jogador do Palmeiras promete dar ainda mais trabalho para o espanhol visando a Copa do Mundo de 2026.

