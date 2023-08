O artilheiro da última Copa do Mundo aguardou as propostas chegarem, mas apesar do antigo sonho merengue e do interesse de clubes ingleses como Liverpool e Chelsea, nenhuma conversa avançou. Com a ida de Neymar para o mundo árabe, Kylian assumiu sozinho o protagonismo do atual campeão francês e abriu conversas por uma possível renovação, que teria dois anos de duração, com opção de extensão até 2026.