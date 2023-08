Kolo Muani chegou ao Eintracht no verão europeu de 2022. De forma meteórica, surgiu para o mundo do futebol ao registrar 23 gols e 17 assistências em 46 partidas na última temporada. O bom desempenho o rendeu uma vaga na Copa do Mundo do Qatar, quando marcou na semifinal contra o Marrocos. O lance, porém, que mais marcou sua atuação na competição aconteceu na final, quando teve a chance de marcar o gol do título na prorrogação contra a Argentina, mas parou em milagre de Emiliano Martínez e ficou com o vice-campeonato nos pênaltis.