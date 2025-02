Mbappé fica de fora do treino do Real Madrid por motivo inusitado

Perto do jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, Kylian Mbappé desfalcou treino do Real Madrid por um motivo inusitado. O jogador passou por uma cirurgia dentária e precisou ficar de fora do treinamento da equipe. O confronto decisivo pela Copa do Rei será nesta quarta-feira (26) e Endrick pode ganhar a titularidade com a ausência do francês.

A cirurgia do francês, segundo o jornal espanhol "Marca", foi simples, e por isso, o jogador não deve desfalcar o Real Madrid por um grande período. Entretanto, foi o suficiente para afastar Mbappé dos treinos do clube nesta terça-feira. O craque, no entanto, deve viajar com o time para o confronto contra a Real Sociedad pelas semifinais da Copa do Rei, porém, deve descansar e dar lugar a Endrick, que volta a titularidade.

Mbappé em ação pelo Real Madrid (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Além de Mbappé, outro craque ficou ausente

Outro craque do Real Madrid também ficou de fora, assim como Mbappé. Foi o caso de Courtois, que também desfalcou e não treinou com o time. O goleiro belga não joga a Copa do Rei e Lunin, deve entrar ganhar a titularidade do craque.

Courtois e Mbappé devem ganhar um descanso em um momento chave na temporada, já que, apesar de ficarem de fora da primeira partida da semifinal da Copa do Rei, os jogadores poderão estar em plenas condições físicas para o confronto contra o Real Betis pela La Liga, onde o Real Madrid briga pelo título, e para o duelo contra o Atlético de Madrid, pelo jogo de ida das oitavas da Champions League.