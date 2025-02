Ex-jogador do Real Madrid inicia carreira na política

Logo dos gramados desde a aposentadoria, em 2023, o ex-Real Madrid Mesut Özil iniciou a carreira política no último domingo (23). O Partido da Justiça e Desenvolvimento da Turquia (AKP) selecionou o antigo meia para ser membro do Comitê Executivo, liderado pelo presidente Recep Tayyip Erdogan. A informação foi dada primeiramente pelo site pelo portal "Daily Mail".

continua após a publicidade

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

A relação do ex-jogador com o presidente turco é de longa dada. Em 2019, Özil selecionou o político para ser padrinho do próprio casamento. A nova nomeação do antigo atleta turco-alemão aconteceu durante o VIII Congresso da AKP em Ancara, capital da Turquia. Agora, ele assume uma função de destaque dentro do partido islamita-conservador que está no poder desde 2002.

continua após a publicidade

Recep Tayyip Erdogan vive o nono mandato dentro do partido turco. Durante o período, a autoridade do país ficou conhecido mundialmente por implementar medidas autoritárias. Inclusive, o apoio de Özil a figura do político foi questionado pelos fãs do esporte durante os últimos anos dentro dos gramados antes da aposentadoria.

Determinado cenário gerou a renúncia do antigo meia da Seleção Alemã de futebol. Ozil tem nacionalidade turca-alemã e optou por defender as cores da Alemanha durante a carreira. Ele chegou a ser campeão da Copa do Mundo de 2014 com o país.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Özil no futebol

Além da carreira brilhante com a Seleção da Alemanha, o meia também colecionou passagens de destaque em grandes clubes europeus, como Real Madrid e Arsenal. Com os Gunners, foram seis títulos conquistados: 4x FA Cup e 2x Supercopa da Inglaterra. Já com a equipe merengue, ele conquistou uma vez o Campeonato Espanhol e uma Supercopa da Espanha.

Mesut Özil em ação pelo Arsenal (Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)

Após se envolver em polêmica por conta de questões políticas, o meia deixou o Arsenal, e em 2021, foi anunciado como novo reforço do Fenerbahçe, da Turquia. Posteriormente, ele atuou pelo Basaksehir, entre 2022 e 2023, antes de encerrar a carreira nos gramados.