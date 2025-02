Destaque das categorias de base do Bologna, o jovem Renato D’Autilia passou por uma experiência com a equipe profissional do CF Montreal, que faz parte da MLS (principal torneio dos Estados Unidos). O ex-Palmeiras falou sobre a oportunidade.

A ação que possibilitou a ida para fazer a pré-temporada na equipe da MLS foi devido a um movimento do ítalo-canadense Saputo, empresário bilionário e dono dos dois times. Ele é fundador da fabricante canadense de queijos Saputo Inc.

- Está sendo uma boa experiência Me ajuda demais a confirmar e aumentar minha autoestima profissional além da confiança dos técnicos. O nível aqui é alto e estou com jogadores profissionais. Todos conhecem a MLS e o nível dos atletas que hoje atuam nesta liga. Sinto que me adaptei bem com o futebol aqui e acredito que será uma experiência boa para eu levar comigo na minha sequência no futebol europeu - contou.

Renato D’Autilia acumula passagem pela base do Palmeiras. Aos 16 anos, o jogador ítalo-brasileiro já soma atuações na base da Inter de Milão e está há pouco mais de dois anos no Bologna, onde é titular da equipe Sub-19 e segunda opção do time Sub-21. O atleta também soma convocações para a Seleção Italiana Sub-15 e Sub-17.

Ex-Palmeiras assina contrato profissional com o Bologna

Em julho do ano passado, Renato D’Autilia assinou o primeiro contrato profissional com o Bologna. Nas redes sociais, o garoto comemorou o feito.

- Feliz por assinar o meu primeiro contrato profissional. Agradeço primeiramente a Deus, a minha família, ao meu empresário Stefano Sem e ao clube.

Sobre CF Montreal, equipe da MLS

A temporada da MLS irá começar neste sábado. O primeiro confronto do CF Montreal será contra o Orlando City, às 18h (de Brasília). Na última temporada, a equipe terminou em 8ª colocação da Conferência Leste e garantiu vaga aos playoffs.