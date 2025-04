Por onde anda Sol Campbell, ex-jogador da Inglaterra?

Sol Campbell é um nome que permanece vivo na memória dos fãs de futebol, especialmente dos que acompanharam a Premier League nos anos 1990 e 2000. Com uma carreira marcada por polêmicas, conquistas e muita personalidade, o defensor inglês foi um dos grandes zagueiros de sua geração. Nascido em Londres em 18 de setembro de 1974, Sol começou sua carreira no Tottenham Hotspur, clube no qual se destacou ainda jovem e se consolidou como um dos líderes do elenco. O Lance! te conta por onde anda Sol Campbell.

A grande virada em sua carreira aconteceu em 2001, quando ele trocou o Tottenham pelo rival Arsenal — uma transferência considerada uma das mais polêmicas da história do futebol inglês. No Arsenal, Campbell viveu o auge da sua trajetória, sendo peça-chave no lendário time dos “Invincibles”, que conquistou a Premier League de forma invicta na temporada 2003/2004. Além disso, foi autor do gol do Arsenal na final da Liga dos Campeões de 2006 contra o Barcelona, embora o time londrino tenha acabado derrotado.

Pela seleção da Inglaterra, Sol Campbell também teve uma carreira marcante. Participou de três Copas do Mundo (1998, 2002 e 2006) e de três Eurocopas (1996, 2000 e 2004). Ao todo, foram 73 partidas com a camisa da seleção, sendo sempre um dos pilares defensivos do time nacional durante sua era.

Por onde anda Sol Campbell?

Após encerrar sua carreira como jogador em 2012, Campbell seguiu um caminho diverso fora dos gramados. Inicialmente, investiu na carreira como treinador. Em 2018, assumiu o comando do Macclesfield Town, clube da quarta divisão do futebol inglês, onde conseguiu evitar o rebaixamento em uma campanha bastante desafiadora. Posteriormente, treinou o Southend United, mas deixou o cargo em 2020.

Apesar do desejo de seguir no futebol, Sol Campbell enfrentou dificuldades para conseguir novas oportunidades como técnico. Ele mesmo chegou a criticar publicamente a falta de espaço para treinadores negros no futebol inglês, alegando que não recebia as mesmas chances que outros ex-jogadores com trajetórias semelhantes.

Paralelamente, Campbell também flertou com a política. Filiou-se ao Partido Conservador britânico e chegou a cogitar se candidatar a prefeito de Londres. Em várias entrevistas, demonstrou interesse em contribuir com pautas ligadas à educação, segurança e inclusão social, principalmente em comunidades carentes — temas com os quais sempre teve uma ligação pessoal, devido às suas origens humildes em East London.

Projetos pessoais de Sol Campbell, causas sociais e legado

Fora do esporte e da política, Sol Campbell também se envolveu em causas sociais e projetos educacionais. Ele defende iniciativas de inclusão e diversidade dentro do esporte e fora dele, usando sua voz e reputação para chamar atenção para desigualdades raciais e sociais no Reino Unido. Também já participou de campanhas contra o racismo e em defesa da igualdade de oportunidades no ambiente do futebol.

Outro ponto marcante da vida de Campbell após a aposentadoria é sua atuação como comentarista e analista esportivo em programas de televisão e rádio. Com opiniões fortes e postura crítica, ele se tornou uma presença constante na mídia esportiva britânica, especialmente em debates sobre o desempenho da seleção inglesa e a evolução tática do futebol moderno.

No campo pessoal, Sol Campbell mantém uma vida relativamente discreta. Casado e pai, ele prefere se manter longe dos holofotes do entretenimento, mas continua ativo nas redes sociais e em eventos ligados ao esporte. Sua biografia, lançada em 2014, trouxe revelações sobre os bastidores do futebol inglês e sua luta contra o preconceito ao longo da carreira.

Um símbolo de coragem e quebra de barreiras

Sol Campbell não foi apenas um grande zagueiro dentro de campo — ele também se destacou por sua coragem fora dele. Sua transferência do Tottenham para o Arsenal desafiou convenções, e sua postura firme diante de questões sociais e raciais continua inspirando atletas e torcedores. Com uma trajetória que mistura sucesso, superação e ativismo, Campbell consolidou seu legado como uma figura que vai muito além do futebol.

Hoje, o ex-jogador continua acompanhando o futebol de perto, seja como analista, mentor ou apoiador de novos talentos. Ainda que esteja longe dos gramados, o nome Sol Campbell segue presente na história do esporte inglês, como um dos maiores zagueiros que o país já produziu — e como uma voz ativa por um futebol mais justo, inclusivo e consciente.

