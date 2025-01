Fluminense vai na contramão de últimos anos e busca jovens no mercado

O Fluminense adotou postura diferente das últimas temporadas no mercado. Se nos anos anteriores o Tricolor se reforçou com jogadores experientes, o início de 2025 é de rejuvenescimento do elenco comandado por Mano Menezes. Das cinco contratações confirmadas ou encaminhadas até aqui, todas são de nomes com 25 anos ou menos.

O Flu já tem quatro reforços confirmados até aqui: o zagueiro Juan Freytes (24 anos), o atacante Paulo Baya (25), o atacante Joaquín Lavega (19) e o volante Hércules (24). Além dos nomes já anunciados, o clube tem encaminhada a contratação do goleiro Marcelo Pitaluga, de 22 anos, revelado pela base tricolor e atualmente no Liverpool.

Mano Menezes comenta idade do elenco do Fluminense

Dentre as equipes da Série A de 2024, o Fluminense era a segunda com média de idade mais elevada, com 29,5 anos - apenas o rebaixado Criciúma, com 29,8, era superior. Nomes como Fábio (44), Thiago Silva (40) e Germán Cano (37), alguns dos principais jogadores do clube, ajudam a elevar essa média etária.

Por sua vez, o técnico Mano Menezes já havia abordado o assunto após a vitória sobre o Palmeiras na última rodada do Brasileirão, que confirmou a permanência do Tricolor na primeira divisão. Segundo o treinador, a média de idade da equipe engana, pois o elenco contava com muitos jogadores mais velhos e jovens da base.

– A gente tem dois extremos no nosso grupo, são bem extremos mesmo. Até brinquei lá que a nossa média de idade é a maior mentira que tem, porque ela é composta por jogadores de 35 anos, 36, 38 e de 17 e 18. E você sabe que os jogadores que sustentam equipes competitivas são jogadores de 28, 26, que estão no auge da sua condição física e já estão com uma ótima capacidade de maturidade, de entendimento de vida, para que a equipe seja mesmo uma equipe equilibrada. Não me estendendo muito para não ir além do que a gente pensa, acho que (um elenco mais jovem) é o que deve nortear (o planejamento para 2025) - declarou o técnico do Fluminense.

