Sport lança novo uniforme 3 em homenagem à bandeira do Recife

O Sport apresentou o novo uniforme 3 da temporada 2025/26, desenvolvido em parceria com a Umbro. A camisa tem como referência a bandeira da cidade do Recife, reforçando a presença do nome da capital na identidade do clube, algo que sempre acompanhou a trajetória do Leão dentro e fora do estado.

O modelo traz elementos que conectam a história do Sport e da cidade, com destaque para o escudo especial. O símbolo exibe o Leão como representação tanto do clube quanto do Recife, fortalecendo a identidade do uniforme e a relação entre as duas marcas.

Com duas tonalidades de azul, a peça ganha detalhes marcantes, como o patch exclusivo na barra da camisa com o brasão do Recife estilizado e o ano da sua fundação, 1537, em dourado. Na parte de trás, a gola traz o lema recifense “Virtus et Fides” e as bandeiras do clube e da capital pernambucana.

— Sempre procuramos buscar em nossos lançamentos camisas que contem uma história, que ressaltem a essência do torcedor, da nossa cultura ou da nossa região. Nessa camisa, conseguimos materializar uma conexão clara entre o escudo do Sport e a bandeira da cidade do Recife, ressaltando o elemento em comum: O Leão. O Azul e a listra vertical também em clara referência a bandeira, o nosso nome e sobrenome: Sport Recife em destaque nas mangas, mais um vínculo Clube-Cidade — disse Eduardo Arruda, vice-presidente de marketing do Clube.

— Essa nova camisa do Sport é ousada e única. Decidimos inovar e homenagear um elemento importante na história do clube, a cidade do Recife. O modelo está lindo e certamente deixará os torcedores muito felizes — diz Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

O novo uniforme estará disponível nas lojas oficiais do Clube, no site lojapst.com.br e no e-commerce da Umbro (www.umbro.com.br) a partir deste quinta-feira (18). A expectativa é que a estreia aconteça diante do Corinthians, no próximo sábado (20), pela 24ª rodada do Brasileirão.

(Foto: Divulgação/Umbro Brasil)

Versões das camisas 3 do Sport

Como acontece há alguns anos, será disponibilizada também a versão Torcedor para as camisas do Sport Recife, que chega ao mercado em um preço inferior à versão das camisas de Jogador, e também com detalhes diferentes como tecido, detalhes da manga, da barra da camisa, gola e da parte interior das golas, disponível nos modelos masculino, feminino, juvenil e infantil.