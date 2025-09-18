Clubes usam uniformes para alerta sobre preservação ambiental

O Real Racing Santander, da segunda divisão espanhola, revelou sua nova camisa, uma edição especial que busca a conscientização sobre os incêndios florestais. Neste ano, em campanha junto a Volt Sport, clubes brasileiros também produziram uniformes que buscam dar visibilidade à preservação ambiental.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A camisa tem sua base na cor verde, representando as florestas, enquanto nas bordas do uniforme, aparecem as chamas consumindo as árvores. Além da conscientização, o lançamento busca arrecadar fundos para o reflorestamento da Serra Cantábrica. Em 2025, a Espanha teve mais de 400 mil hectares de terreno queimados e mais de 20 grandes incêndios, segundo o Sistema Europeu de Informações sobre Incêndios Florestais, tornando-se o ano com mais queimadas no país neste século.

No início deste ano, 11 clubes produziram, em parceria com a Volt Sport, uniformes de conscientização para a preservação ambiental, a campanha recebeu o nome de ‘Desaquece’. As camisetas foram usadas em pré-jogos para promover um diálogo direto com a sociedade. A coleção trouxe camisas feitas a partir de garrafas PET recicladas e etiquetas em papel semente. Em cada blusa, um problema ambiental foi retratado, como as queimadas, poluição do ar, contaminação dos mares e estiagem.

continua após a publicidade

— O futebol tem uma capacidade única de conectar pessoas. Quando usamos os uniformes como meio de comunicação, conseguimos levar mensagens importantes a um público amplo, que muitas vezes não estaria exposto a esse tipo de pauta — afirma Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.

— Com a ‘Desaquece’, abordamos diretamente questões que ameaçam nossas florestas, como as queimadas. É uma forma de dar visibilidade à causa com criatividade, propósito e tecnologia. Ver o que está sendo feito pelo clube espanhol é incrível, essas pautas precisam fazer parte do esporte — completou o empresário.

continua após a publicidade

Clubes como o Botafogo-SP, Criciúma, Vila Nova, Remo e Vitória aderiram à campanha. As camisas da ‘Desaquece’ trazem estampas que simbolizam os impactos dos problemas ambientais enfrentados no Brasil, além de trazer com proteção UV e a tecnologia TrueLife ECO, feita de poliéster reciclado.

Outras equipes que também estão na ação, como o Avaí, Figueirense e o Joinville chamaram a atenção em suas camisas para a poluição marinha e atmosférica. Já Fortaleza, América-MG, Santa Cruz e Vila Nova abordaram a seca e os desafios do abastecimento de água no país.