O argentino Franco Mastantuono, meia de 18 anos do Real Madrid, voltou a demonstrar sua admiração por Lionel Messi. Em entrevista à ESPN, o jovem revelou que tem tatuada no corpo a data da final da Copa do Mundo de 2022 — 18 de dezembro — como homenagem à conquista da Argentina e, principalmente, ao ídolo que considera responsável por um dos maiores momentos da história do futebol.

— Tenho a data tatuada (18/12/2022) em homenagem à Seleção Argentina, mas principalmente pelo espinho que Leo tirou. Foi a melhor coisa que poderia ter nos acontecido — afirmou Mastantuono, ao relembrar a vitória por 3 a 3 (4 a 2 nos pênaltis) sobre a França, no Catar. Na sequência, O jogador contou como viveu aquele dia, ainda como torcedor

— Lembro-me da final contra a França como se fosse ontem. Estava com meus amigos, assistíamos sempre na mesma casa e com a mesma camisa, por pura sorte. Foi uma emoção que só me aconteceu algumas vezes. O River em Madri (a final da Libertadores contra o Boca Juniors) e aquele triunfo foram os momentos que mais gostei no futebol, e eu nem estava jogando. Foi um dia único — completou Franco.

A Argentina venceu a Copa do Mundo de 2022 (Foto: AFP)

Sonho com a camisa 10 e o desejo de jogar a Copa de 2026

Recentemente, Mastantuono teve a oportunidade de vestir a camisa 10 da Argentina durante uma convocação para a seleção principal — número usado por Messi e também por Diego Maradona. A lembrança, segundo ele, é inesquecível.

— A camisa 10 é incrível. Como sempre digo, usar a camisa do Leo, que o Maradona também usou, é o máximo. Eu não esperava; foi único. Toda vez que vejo uma foto minha vestindo aquela camisa, me emociono muito. Entrei no vestiário, fui até a camisa 21 e vi meu nome ao lado do Julián (Álvarez), e pensei que estavam brincando comigo. Foi um momento único — relatou.

Franco Mastantuono pela Argentina contra o Chile (Foto: Reprodução/Argentina)

O meia do Real Madrid também falou sobre o sonho de disputar a próxima Copa do Mundo, em 2026, quando terá 19 anos. Além disso, comentou sobre a experiência de jogar ao lado de Messi, Mastantuono destacou o impacto do craque em campo

— Estou gostando muito desse momento. Vou trabalhar duro para estar nessa Copa. Seria incrível jogar lá com 18 anos; é um objetivo para o que está por vir. Leo te localiza só de ficar parado te observando. Ele é o melhor treinador que você poderia ter em campo. É fácil jogar com ele, eu só tento observá-lo e entender o que ele faz para complementar o movimento. Você precisa ser rápido mentalmente, mas ele te faz entender — finalizou Franco Mastantuono.

Mastantuono no Real Madrid

Franco Mastantuono chegou ao Real Madrid em julho de 2025, por 45 milhões de euros, após ser um dos maiores destaques do River Plate com 17 anos. Mesmo jovem, em uma das maiores equipes do mundo, o meia argentino vem recebendo oportunidades com Xabi Alonso. O jogador atuou em nove de dez partidas dos Merengues nesta temporada, com um gol e uma assistência.

