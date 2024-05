Marquinhos projeta final de Champions e destaca clima no vestiário do PSG: ‘Emocionalmente preparado’

Capitão, Marquinhos exalta concentração do PSG às vésperas do duelo com Dortmund, pela semi da Champions (FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 14:59 • Paris (FRA)

A segunda partida da semifinal da Champions League 2023/24 entre PSG e Borussia Dortmund será realizada nesta terça-feira (7), com os franceses precisando reverter o placar na Alemanha. Em entrevista, Marquinhos destacou a confiança da equipe e comparou a decisão com os alemães com a luta pela classificação contra o Barcelona, pelas quartas de final, em uma virada histórica.

- Contra o Barcelona continuamos tranquilos mesmo depois do gol que abriu o placar. Uma partida pode durar 90 ou 120 minutos. É preciso estar emocionalmente preparado para enfrentar qualquer situação e ter confiança no seu jogo. Acho que foi isso que nos ajudou em Barcelona - disse.

- Mesmo quando sofremos um gol, continuamos com a mesma ideia de jogo. O discurso do treinador, os líderes no vestiário… tudo isso ajuda. Sentimos que o clube está evoluindo e crescendo cada vez mais - completou.

PSG e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes. Com 1 a 0 para os alemães, os parisienses precisam vencer por dois gols de diferença para avançarem à final sem disputa de pênaltis.

- O Dortmund é um grande adversário, será um jogo muito difícil. Não sabemos o que acontecerá amanhã durante a partida. Mas temos confiança no nosso trabalho ao longo da temporada, confiança na nossa preparação, nos nossos torcedores para nos ajudar. É graças a estas coisas que continuamos confiantes nas nossas chances para amanhã. Não é agora que vamos querer mudar tudo ou deixar de acreditar em nós mesmos - finalizou, o capitão.

