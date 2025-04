Técnico do PSG, Luís Enrique chega a 16 títulos na carreira

O técnico espanhol Luís Enrique comemora um feito único na carreira. Após a conquista invicta do Campeonato Francês pelo PSG, o comandante garantiu o 16º troféu desde sua estreia em 2014. A equipe celebrou a conquista com seis rodadas de antecedência com vitória por 1 a 0 sobre o Angers neste sábado (5).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Início da trajetória vitoriosa

Luís Enrique começou sua trajetória como treinador no Celta de Vigo e chegou a Barcelona em 2014, onde comandou os Culés por três anos. Logo na sua primeira temporada (2014-15), conquistou a tríplice coroa, com os títulos de LaLiga, Copa do Rei e Champions League, repetindo o feito de Pep Guardiola na temporada 2008-09. No mesmo ano, o espanhol foi eleito melhor treinador do mundo pela FIFA.

continua após a publicidade

Seus feitos com a camisa catalã não pararam por aí. Nos dois anos seguintes, o técnico conquistou seu segundo título do Campeonato Espanhol, mais dois títulos da Copa do Rei, uma Supercopa da Espanha, uma Supercopa da Europa e um Mundial de Clubes, chegando a nove títulos com o Barça.

Títulos pelo Barcelona

1 Liga dos Campeões (2014-15) 1 Copa do Mundo de Clubes (2015) 1 Supertaça Europeia (2015) 2 Ligas Espanholas (2014-15, 2015-16) 3 Copas do Rei (2014-15, 2015-16, 2016-17) 1 Supertaça Espanhola (2016-17) 1 Melhor Treinador do Mundo (2014-15)

Luís Enrique e Pep Guardiola no Camp Nou (Foto: Reprodução / Twitter da Champions League)

Passagem pela seleção da Espanha

Em 2018, Luís Enrique foi anunciado para comandar a seleção principal de seu país. O técnico estreou na Copa do Mundo do Catar, em 2022, com uma goleada por 7 a 0 em cima da Costa Rica. A Espanha acabou eliminada nas oitavas de final da competição, após ser superada por Marrocos, nos pênaltis. Dois dias depois, a Federação Espanhola anunciou a demissão do treinador.

continua após a publicidade

Acumulo de títulos em Paris

Luís Enrique assumiu o comando do PSG em 2023 e para não perder o costume, garantiu a segunda tríplice coroa da carreira. Ele conquistou os títulos da Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França, devolvendo a hegemonia nacional para o clube francês. Nesta temporada, além do terceiro título seguido de Ligue 1, o espanhol também garantiu sua segunda Supercopa da França.

Conquistas com o PSG

3 Ligas Francesas (2022-23, 2023-24, 2024-25)

1 Copa da França (2023-24)

2 Supertaças Francesas (2023-24, 2024-25)

Sequência da temporada

Após a conquista do terceiro título seguido de Ligue 1, Luís Enrique se emocionou em entrevista ao jornal ‘BeIN Sports’. O técnico destacou o desempenho dos atletas nesta temporada e enfatizou o apoio da torcida parisiense.

- Acho que é o resumo de uma temporada inteira, com momentos difíceis às vezes. Pudemos dar muita alegria aos fãs e agradecer pelo apoio. Também tivemos alguns momentos muito bons. Temos muita sorte de tocar no Parc des Princes - disse o treinador.

O desafio agora é conquistar o continente, e quem sabe o mundo. A equipe volta a campo na próxima quarta-feira (9), pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League, contra o Aston Villa. Além disso, o PSG também está classificado para o Super Mundial de Clubes. A equipe, inclusive, está no mesmo grupo do Botafogo.